نبأ سعيد لريال مدريد قبل مواجهة فالنسيا الصعبة

الأمور تتحسن لكتيبة زيدان..

تلقى زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، نبأ سعيدًا بعودة الثنائي داني كارباخال ولوكاس فاسكيز مرة أخرى لتدريبات النادي الملكي يوم الأربعاء.

الثنائي غاب عن مباراة خيتافي الأخيرة بسبب الإصابة، إلى جانب غياب ألفارو أودريوزولا للسبب عينه، ما اضطر زيزو للاعتماد على ناتشو في مركز الظهير الأيمن بنهاية المطاف.

لكن النبأ السعيد الآن أن الثنائي عاد للتدرب مرة أخرى يوم الأربعاء، وبالتبعية فسيكونا على استعداد للتواجد في قائمة الملكي لمباراة فالنسيا المقرر لها يوم الأحد.

لن يستعيد زيدان فقط كارباخال وفاسكيز أمام الخفافيش، بل أيضًا سيسجل توني كروس عودته مرة أخرى بعدما غاب عن مباراة خيتافي للإيقاف.

بشكلٍ عام، سيغيب عن الريال في هذه المباراة الصعبة سيرخيو راموس وإيدير ميليتاو ومارسيلو وفيدريكو فالفيردي وإيدين هازارد ورودريجو للإصابة.

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الآن آمال المدرب الفرنسي تكمن في أن يستعيد فالفيردي على وجه الخصوص عافيته الأسبوع المقبل، ليكون جاهزًا للمواجهة المرتقبة أمام أتالانتا في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد يدخل مباراة فالنسيا وعينه على الثأر من الهزيمة القاسية التي مُنيّ بها في الذهاب بالميستايا برباعية لهدف، وكانت بداية الانهيار تقريبًا لكتيبة زيدان.

كما تجدر الإشارة إلى أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني برصيد 46 نقطة وبفارق 6 نقاط عن أتلتيكو مدريد، الذي لعب مباراتين أقل عن جاره العملاق.