خاص | نجم ريال مدريد السابق: زيدان متعود على الضغط وراموس يواجه مصير راؤول وكاسياس

أجواء غير مستقرة في البيت الملكي

تحدث بريدراج مياتوفيتش، نجم ريال مدريد السابق، مع "جول" حول الوضع الحالي للنادي الملكي وموقف مدربه زين الدين زيدان والقائد سيرخيو راموس.

مياتوفيتش اللاعب اليوغوسلافي السابق لعب في تسعينيات القرن الماضي بقميص النادي الملكي وقاده للقب دوري أبطال أوروبا في 1998.

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وقال مياتوفيتش مع "جول": "في الأعوام العشرة الماضية ريال مدريد فاز كثيراً وبعض اللاعبين في نهاية المشوار والتعاقدات التي أتت لم تقدم المتوقع، الفريق في صعود وهبوط، عليه أن يفهم أن كل شيء له نهاية".

وأتبع: "ولكن الفريق يبقى في التنافس على الدوري ودوري الأبطال، هو وبرشلونة معتادان على الرجوع بقوة، أتلتيكو الآن المرشح وقوي ولكن لنرى في نهاية الموسم، عليه الصمود حتى النهاية".

وواصل الصربي: "ريال مدريد يضع عليك ضغطاً كبيراً ويتعب أي شخص، رئيس، لاعب، أو مدرب، زيدان حقق ما لم يحققه أحد ولذا أتفهم غضبه ولكنه يعرف كيف يتعامل مع الضغط".

واستمر: "برأيي إذا استمر في دوري الأبطال وبقي منافساً بالدوري سيذهب الضغط".

وعبر مياتوفيتش عن رأيه بخصوص أزمة عقد سيرخيو راموس: "لا أعرف رأي الطرفين ولكن أتمنى أن يستمر، يمكنه العطاء بعد على أعلى المستويات، هو لاعب وقائد ومهم أن يعتزل في مدريد".

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وأردف: "لا راؤول، كاسياس، هييرو، أو الكثيرون اعتزلوا هنا، يجب أن يُحل الأمر في أقرب وقت ويتم إبلاغ الجماهير بالقرار في أسرع وقت".

ريال مدريد يلعب مع أتالانتا في دوري الأبطال لحساب دور الستة عشر، بينما تذبذب نتائجه في الليجا جعلته يبتعد بفارق خمس نقاط ومباراتين أقل عن المتصدر أتلتيكو مدريد.