ناني: لم أكن في ظل رونالدو أو روني في مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد كان فريقًا رائعًا..

يؤمن لويس ناني، لاعب مانشستر يونايتد السابق، أنه لم يكن في ظل كريستيانو رونالدو أو واين روني إبان فترة تواجده في ملعب الأولد ترافورد، مؤكدًا أن فكرة "الظلال" لم تكن موجودة بالأساس.

ناني انضم إلى اليونايتد عام 2007 قادمًا من سبورتينج لشبونة ونُظر إليه أنه رونالدو الجديد، وبعد انتقال الدون إلى ريال مدريد في 2009 كان البعض يعتبره هو الوريث الشرعي لمواطنه في المانيو.

وعند سؤاله عن إذا ما كان رحيل رونالدو إلى الريال كان نقطة للخروج من ظله، أجاب "لا، لم أشعر أبدًا بأنني في ظل رونالدو أو ريان جيجز أو واين روني. لم تكن هناك ظلال، كان لدينا فريق رائع.".

كما أضاف "لعبت في الكثير من الأوقات مع رونالدو بصورة أساسية، كان لدى فريقنا أسلوبين أو ثلاثة للعب، فعندما يتعلق الأمر بمواجهة بعض الفرق يكون ناني ورونالدو، وفرق أخرى يكون ناني وروني.".

"كنت محظوظًا أنني عندما انضممت إلى مانشستر لعبت الكثير من المباريات في أول عامين، واستُخدِمت بصورة أكبر في دوري أبطال أوروبا، لذلك لم يكن لديّ شكوى أو امتعاض."

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"عندما غادر رونالدو، بدأ الناس في مرحلة الوهم، فلقد قال الكثيرون أنني ورونالدو لدينا أسلوب متشابه للغاية وأرادوا أن أكون بديله. لكنهم أخطأوا، لم يكن ينبغي أن يقولوا أن لدينا رونالدو الجديد، كان ينبغي أن يقولوا أن لدينا ناني، أفضل أو أسوأ مع صفاته الخاصة."

وأردف "في أول عامين بعد رحيل رونالدو، مررت بأوقات ممتازة ثم تعرضت للإصابة ولم أعد إلى مستوايّ بعد الاستشفاء. لم أعد أفي بالتوقعات والتي كانت على الأغلب أن أحرز نفس عدد أهداف رونالدو ونفس أرقامه.".

وأتم "يمكن القول أنني كنت لاعبًا مختلفًا، لم أسجل أبدًا الكثير من الأهداف، لكنني صنعت الأهداف بصورة أكبر.".

يذكر أن ناني تُوِّج مع اليونايتد بأربعة ألقاب لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وكذلك لقب لدوري أبطال أوروبا، وحظى بمسيرة طويلة امتدت لأكثر من 200 مباراة بقميص الشياطين الحمر.