ماذا يحتاج مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الشتوية؟

مراكز عديدة يحتاج الشياطين الحمر لتدعيمها في يناير الجاري

بدأ سوق الانتقالات الشتوية، وستبدأ معها الأندية البحث عن الحلول لمعالجة الأخطاء، بعد نهاية النصف الأول من الموسم الحالي.

ومن أكثر الفرق التي عانت حتى الآن، هي مانشستر يونايتد بسبب اهتزازا النتائج، وعدم ثبات النتائج.

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بكل تأكيد جماهير الشياطين الحمر، ليست راضية عما قدمه الفريق حتى الآن، خاصة أنه لا يتماشى مع تاريخ واسم مانشستر يونايتد، مع وجود لاعبين ليسوا بقدر ارتداء قميص الفريق العريق.

نتائج الفريق ليست جيدة ومقلقة للجماهير، التي تطلع إلى العودة والمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم، وهذا لن يتحقق إما بتحقيق الدوري الأوروبي الذي ازداد صعوبة بوجود فرق مثل إنتر وأياكس وروما وأرسنال، أو الوصول للمربع الذهبي في البريميرليج وهذا نتائج الفريق ليست مستقرة فيه.

سنحاول معاً الاستعراض في التقرير التالي، استعراض المراكز التي يحتاج يونايتد لتدعيمها في فترة الانتقالات الشتوية، للوصول إلى مبتغاه بنهاية الموسم.

الجناح الأيمن

مركز الجناح الأيمن يعد ثغرة كبيرة في هجوم الشياطين الحمر هذا الموسم، الفريق بحاجة إلى لاعب كبير لديه القدرة على تلبية طموحات الجماهير، كونه الحلقة الناقصة للجانب الأيمن مع الظهير آرون وان بيساكا.

الإنجليزي جادون سانشو، يعد أفضل الحلول المطروحة حالياً لشغل المركز الناقص، خاصة مع توتر علاقته مع بوروسيا دورتموند واحتمال رحيله عن صفوف الفريق خلال يناير الجاري.

سانشو سيكون الحل المثالي لسياسة مانشستر يونايتد في الوقت الحالي، نظراً لصغر سنه وكونه إنجليزي الجنسية، وهذا ما ظهر في توجهات إدارة الشياطين خلال سوق الانتقالات ورغبتها دائماً في التعاقد مع لاعبين شباب.

صانع ألعاب

مانشستر يونايتد يفتقد في السنوات الأخيرة، لوجود صانع ألعاب لديه القدرة على نقل اللعب من وسط الملعب للمهاجمين بسرعة، وترجمة السيطرة السلبية التي تميز بها الفريق لفرص لمهاجمين الفريق.

جيسي لينجارد صانع ألعاب الفريق، فشل خلال عام 2019 في التسجيل أو صناعة أي هدف بالبريميرليج، وهذا سبب كافي يوضح للجميع ضرورة التعاقد مع صناع ألعاب في أسرع وقت، كما أن خوان ماتا صانع الألعاب الآخر، بالرغم من جودته إلى أن كبر سنه أصبح عائقاً كبيراً في مشواره مع الفريق، وتراجع لياقته.

كريستيان إريكسن، لاعب توتنهام، أصبح فرصة ذهبية لإدارة مانشستر يونايتد، بعد رغبته في الرحيل عن صفوف سبيرز في سوق الانتقالات الشتوية قبل أن ينتهي عقده في الصيف القادم ويرحل دون مقابل.

ووفقاً للتقارير الصحفية، فإن إدارة توتنهام قد تتخلى عن اللاعب الدنماركي مقابل 20 مليون استرليني، ولكن رغبة اللاعب ستكون العقبة الكبيرة في الصفقة إذ رفض اللاعب الانضمام لمانشستر يونايتد في أكثر من مرة.

لاعب إنجليزي آخر، صفاته تتوافق مع متطلبات إدارة مانشستر يونايتد، وهو جيمس ماديسون لاعب ليستر سيتي.

صانع ألعاب الثعالب يقدم موسماً كبيراً هذا الموسم، ويحتل مع فريقه المركز الثاني في الدوري الإنجليزي، ولكن العقبة الكبيرة في تلك الصفقة ستكون استحالة تفريط ليستر في نجمه في الوقت الحالي، وسيزداد الأمر صعوبة في نهاية الموسم إذا تأهل الفريق لدوري أبطال أوروبا وفشل يونايتد في الوصول للبطولة وإنهاء الدوري خارج الأربعة الكبار.

وسط ميدان

ارتكاز مانشستر يونايتد، في الفترة الأخيرة أصبح من أكبر مشاكل الشياطين الحمر، بالرغم من تألق فريد في الآونة الأخيرة، ولكن تذبذب المستوى يؤدي إلى تأخر الفريق وفقدان السيطرة في الكثير من المباريات.

الفرنسي بول بوجبا، متوسط ميدان الشياطين الحمر فشل هذا الموسم في الظهور بالشكل المعهود والمنتظر منه، سواء بسبب الإصابات الطويلة، أو بمشاكله ورغبته في الرحيل عن الفريق، كذلك الأمر مع نيمانيا ماتيتش الذي يبدو أن أولى جونار سولشاير مدرب الفريق غير مقتنع بقدارته بالإضافة إلى كبر سنه مما جعله قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن الفريق.

الألماني إيمري تشان، لاعب يوفنتوس الإيطالي قد يكون حلاً جيداً للشياطين في فترة الانتقالات خاصة مع معرفته الجيدة للدوري الإنجليزي منذ أن كان لاعباً في ليفربول، بالإضافة إلى أن خروجه من حسابات مدربه ساري سيسهل عملية التعاقد مع اللاعب صاحب الـ 25 عاماً.