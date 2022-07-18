ناني حول فريق رونالدو الجديد: لا يرد على هاتفه!

أين يلعب رونالدو الموسم المقبل؟

ناقش ناني، النجم البرتغالي، مسألة بقاء أو رحيل كريستيانو رونالدو عن صفوف مانشستر يونايتد، وكشف عن محاولته التواصل مع زميله السابق في الشياطين الحمر.

وشغل مصير قائد منتخب البرتغال وسائل الإعلام عقب الحديث عن بحث وكيله جورجي مينديش عن عرض يخرجه من قلعة "أولد ترافورد".

ماذا قال ناني عن مصير رونالدو؟

وتحدث ناني مع "ميرور" قائلاً: "حاولت التواصل معه، ولكن في أثناء العطلة لا يرد على هاتفه، مهما كان المتصل".

وأتبع: "قال لي لا يمكنني الحديث الآن، أنا مشغول، سأتحدث معك في وقت قريب".

ما هي وجهة نظر ناني فيما يخص رونالدو ومسألة رحيله عن يونايتد؟

وقال النجم السابق ليونايتد المنتقل حديثاً للدوري الأسترالي: "أتمنى أن يبقى مع الفريق لأنه لاعب كبير ويصنع الفارق، إذا كان في حالة معنوية طيبة سيساعد الفريق".

وأكمل: "تين هاج مدرب كبير ويقوم بعمل رائع، أتمنى أن يساعد الفريق على التحسن والفوز بالبطولات والعودة لمكانته".

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