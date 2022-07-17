رونالدو مل الأكاذيب .. البرتغالي يرد على الأخبار بنفسه!

البرتغالي يتحدث!

خرج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد لينفي الأخبار المتداولة حول مستقبله بكثافة في الساعات الأخيرة.

جاء هذا عقب أن تناولت "سبورت تي في" البرتغالية أنباء عن قرب رونالدو من العودة لناديه السابق سبورتينج لشبونة في سوق الانتقالات الصيفية.

وظهرت سيارة تشبه سيارات البرتغالي في ساحة انتظار السيارات الخاصة بملعب جوزيه ألفالادي الخاص بالنادي الشهير مما زاد من التكهنات حول مستقبل رونالدو.

ونشرت الصفحة الخاصة بـ "سبورت تي في" على موقع التواصل الشهير "إنستجرام" الصورة وكتبوا عليها: "سيارة رونالدو في ملعب جوزيه ألفالادي".

بعد قليل خرج الحساب الرسمي لرونالدو بشكل واضح ليرد على الصورة التي تم نشرها واكتفى بكلمة واحدة فقط: "مزيفة".

رونالدو طلب الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد وتقدم بطلب رسمي لكن النادي الإنجليزي رفض طلبه بشكل واضح، في ظل حاجتهم لخدماته ولعدم وصول أي عروض لرحيله.

جدير بالذكر أن نادي بايرن ميونخ كان قد نفى قبل ساعات أن يكون مهتمًا بالحصول على خدمات رونالدو.