نام تي هي: اللعب للسد يُمثل تحديًا جديدًا لي

الوافد الجديد يتطلع لتحقيق الإنجازات

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى الكوري الجنوبي نام تي هي سعادته البالغة بالانضمام للسد، مؤكدًا أنه فخور جدًا بارتداء قميص بطل قطر.

وأعلن السد تعاقده مع لاعب وسط الدحيل السابق بداية الشهر الجاري ولمدة 3 سنوات قادمة، وهي الخطوة التي يراها اللاعب بمثابة تحدٍ جديد له.

محمد أحمد: لست لاعبًا مزاجيًا، وتلك أصعب لحظاتي مع العين

وأكد اللاعب على امتلاك السد لمجموعة جيدة من اللاعبين قادرة على الفوز بدوري أبطال آسيا، خاصة مع الجودة التي يتمتع بها الجهاز الفني ودعم الإدارة للفريق.

وشدد صاحب الـ28 عامًا على شفائه التام من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي والتي أبعدته عن اللعب منذ ديسمبر الماضي، إذ قال "أصبحت بحالة جيدة، مر 7 أشهر على الإصابة وقد بدأت للتو التدريب مع زملائي في التدريبات الجماعية، كل شيء يسير جيدًا وسأكون جاهزًا للموسم القادم".

أضاف "أتمنى أن أظهر بأفضل مستوً مع الفريق عندما تتاح لي الفرصة للمشاركة، وأن أكون عند حسن ظن الجميع بالنادي".

وأشاد اللاعب بالمدرب الجديد للفريق "تشافي"، قائلًا "العمل مع تشافي أمر جيد، أنه يعلمنا الكثير من الأشياء المميزة، ونحن نعمل بقوة للموسم القادم وكل شيء يسير على مايرام".

وأتم نام تي هي موجهًا رسالة لجماهير الزعيم شكرهم خلالها على الترحيب والدعم الكبير ووعدهم بالعمل على تحقيق المزيد من النجاحات.