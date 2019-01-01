رسميًا | الشباب يُوقع مخالصة مالية مع الشمراني

انتهت قصة الشمراني مع الشباب

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن نادي الشباب رسميًا عن توقيعه لمخالصة مالية مع مهاجمه ناصر الشمراني، بعدما سدد له كافة مستحقاته المالية.

وأعلن نادي الشباب فسخ عقد المهاجم السعودي بالتراضي يوم الجمعة الماضي، وأتم اليوم إجراءات ذلك بتوقيع المخالصة المالية اللازمة معه.

وقال النادي عبر بيان ظهر على حسابه الرسمي على تويتر "وقعت إدارة نادي الشباب مخالصة مالية مع اللاعب ناصر الشمراني، وذلك بتسليمه كافة مستحقاته المالية السابقة. بدورها قدمت إدارة النادي شكرها للاعب على الفترة الماضية التي قضاها مع الفريق متمنية له التوفيق في مسيرته“.

تغيير درامي في مستقل ناصر الشمراني

وجاء قرار رحيل اللاعب صاحب الـ35 عامًا بعد خروجه من حسابات المدرب ماريوس سوموديكا، ولايزال الغموض يُحيط بوجهته القادمة.

إذ كان قريبًا من العودة لناديه الوحدة الذي لعب له خلال الفترة من 2003 حتى 2007، قبل أن تشهد الساعات الأخيرة أخبارًا تؤكد قربه من ارتداء قميص اتحاد جدة.

يُذكر أن الشمراني لعب للشباب خلال الفترة من 2007-2013 قبل أن يرتدي قميص الهلال لـ3 مواسم ونصف ثم ينتقل للعب مع العين في الإمارات لـ6 أشهر قبل العودة للشباب خلال صيف 2017 وتوقيعه عقد لمدة عامين معه.