تغيير درامي في مستقبل ناصر الشمراني

لاعب الشباب السابق لن يلعب للوحدة كما يبدو

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يبدو أن عودة ناصر الشمراني لناديه الأول "الوحدة" لن تكون الخطوة القادمة في مسيرة المهاجم السعودي المتميز.

وأعلن نادي الشباب فسخ عقد المهاجم السعودي بالتراضي يوم الجمعة الماضي، وتحدثت تقارير عديدة عن اقترابه من الانضمام للوحدة الذي لعب له خلال الفترة من 2003 حتى 2007.

لكن الساعات الأخيرة شهدت تحولًا دراميًا في مستقبل صاحب الـ35 عامًا، إذ أكدت عدة تقارير أنه سيُوقع لاتحاد جدة بدلًا من الوحدة الذي يُدربه المصري أحمد حسام ميدو.

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وأضافت تلك التقارير أن الشمراني سيُوقع مع الاتحاد كلاعبٍ هاوٍ حتى نهاية الموسم الجاري حتى يتمكن من اللعب مع الفريق.

وقد قيل أن ميول اللاعب ورغبة عائلته كانا خلف تفضيله اللعب في جدة بدلًا من العودة للوحدة.

يُذكر أن الشمراني لعب للشباب خلال الفترة من 2007-2013 قبل أن يرتدي قميص الهلال لـ3 مواسم ونصف ثم ينتقل للعب مع العين في الإمارات لـ6 أشهر قبل العودة للشباب خلال صيف 2017 وتوقيعه عقد لمدة عامين معه.