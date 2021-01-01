ناصر الخليفي: لم يعد لنيمار ومبابي سبب لمغادرة باريس الآن

بعد التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا..

قال رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي إن التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب بايرن ميونخ لم يجعل لكل من نيمار وكيليان مبابي لمغادرة نادي العاصمة الفرنسية.

ونجح فريق باريس سان جيرمان، في التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، رغم خسارته أمام بايرن ميونخ بهدف دون رد في إياب ربع النهائي.

وعقب المباراة تحدث ناصر الخليفي عن ذلك الإنجاز الذي يتحقق للعام الثاني على التوالي معربًا عن سعادته، وتطرق بالطبع وبكل تأكيد للحديث عن الثنائي نيمار ومبابي.

وقال الخليفي: "نحن فخورون للغاية بما حدث أنا فخور جدًا بفريقي واللاعبين وكل العاملين هنا، كان هدفنا أن نذهب أبعد من ذلك، وطموحنا هو الفوز بالمسابقة".

وأضاف: "مباراة تلو الأخرى نثبت أننا فريق كبير وقوي للغاية، الليلة كان الفريق رائعًا، كان بإمكاننا تسجيل ثلاثة أو أربعة أهداف، وفي النهاية، نحن سعداء جدًا بالتأهل".

وتابع: "نشعر بالتوتر طوال الوقت في هذا النوع من المباريات، لكنني أثق في فريقي، لقد فزنا على فرق رائعة هذا الموسم وهذا يعني الكثير، الآن علينا أيضًا التفكير في الفوز بالبطولة".

وحول نيمار ومبابي قال: "لم يعد لدى نيمار ومبابي أي سبب للمغادرة؟ أنا أتفق معك، لأن لدينا حقًا كل شيء للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في الوقت الحالي، إضافة إلى كوننا فريق رائع".

مبابي يغلق أبواب باريس سان جيرمان أمام ميسي

باريس سان جيرمان في الوقت الحالي أمام فرصة ذهبية للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، حيث أنه أقصى برشلونة وبايرن ميونخ وأكد أنه يستطيع التغلب على الكبار ومقارعتهم.