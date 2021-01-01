مبابي يغلق أبواب باريس سان جيرمان أمام ميسي

ريال مدريد لم يتمكن من حسم الصفقة

اقترب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي من التجديد لنجمه الشاب كيليان مبابي، ولكن كيف يؤثر ذلك على المحاولات لضم المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من برشلونة؟

النادي الفرنسي وصل إلى برشلونة من أجل مواجهة الفريق في دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، وسط حالة من الغضب لجماهير النادي الكتالوني بسبب تفاوض باريس مع ميسي.

اللاعب عقده ينتهي مع برشلونة بعد نهاية الموسم الحالي، وسط ترقب من باريس لتطور الأمور، تمهيدًا للحصول على توقيع النجم الأرجنتيني.

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أكدت أن هذه المحاولات الفرنسية لضم ميسي، قد تنتهي بسبب اقتراب الإعلان عن التجديد لمبابي.

المهاجم الفرنسي ارتبط بالانتقال لريال مدريد، ولكن الأمور تسير في الوقت الحالي، نحو استمراره مع باريس، في صدمة قوية للنادي الإسباني، وأنباء سارة لغريمه الكتالوني.

ويأتي ذلك بسبب الراتب الضخم الذي سيحصل عليه صاحب الـ22 سنة من أجل التجديد لباريس، بالإضافة للرواتب العالية بالنادي وعلى رأسها نيمار.

اقرأ أيضًا .. رومينيجه: راتب ميسي مع برشلونة؟ لقد ضحكت بشدة

وهو الأمر الذي يجعل الأمور غاية في الصعوبة على باريس، لتلبية طلبات ميسي المالية في ظل التكاليف الهائلة التي يتحملها النادي.

يذكر أن برشلونة يلعب الليلة ضد باريس في ذهاب دور الـ16 للأبطال، قبل الذهاب إلى حديقة الأمراء معقل باريس في 10 مارس القادم بمواجهة العودة.