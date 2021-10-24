نادٍ سعودي يُنافس الاتحاد على "خطف" معلول من الأهلي

صفقة كبرى قد تحدث في الدوري السعودي

أفادت صحيفة اليوم السابع المصرية أن مفاوضات الأهلي مع نجمه علي معلول لتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري تعثرت نتيجة وجود خلافات بين الطرفين، ويبدو أن بعض الأندية السعودية تُحاول استغلال ذلك لخطف المدافع التونسي.

كنا قد تحدثنا أمس عن إمكانية تعاقد النصر مع معلول بطلب من المدرب بيدرو إيمانويل، الذي طلب من الإدارة التعاقد مع ظهير أيسر أجنبي والتخلي عن المدافع راميرو فونيس موري.

ما هي تفاصيل مفاوضات الأهلي "المتعثرة" لتجديد عقد معلول؟

صحيفة اليوم السابع أكدت ما يتم تداوله منذ أسبوعين تقريبًا في مصر، وهو أن الأهلي ومعلول اتفقا على كافة التفاصيل الخاصة بتجديد العقد لمدة موسمين قادمين بخلاف الموسم الجاري، لينتهي عقده صيف 2024.

مشيرة إلى أن خلافًا حول بعض التفاصيل أدى لتعثر المفاوضات وتجميدها، فيما كانت مصادر أخرى قد أوضحت أن نقطة الخلاف متعلقة بطريقة تسديد مستحقات اللاعب المالية وراتبه السنوي والذي سيُصبح في العقد الجديد 1.5 مليون دولار تقريبًا.

من هو النادي الذي يُنافس الاتحاد على خدمات معلول؟

الظهير الأيسر أحد المراكز المطلوبة كثيرًا في الدوري السعودي، وذلك لعدم وجود عدد جيد من اللاعبين المحليين الجيدين في تلك الخانة.

اليوم السابع أوضحت أن الدحيل القطري أحد أكبر الأندية المهتمة بضم صاحب الـ31 عامًا، مشيرة إلى أن ناديي الاتحاد والاتفاق من السعودية دخلا في مفاوضات مع اللاعب لكن حددا له شرطًا مهمًا لإتمام الصفقة.

ذلك الشرط هو عدم تجديد عقده مع الأهلي، مما سيُتيح له التوقيع لأي نادٍ مجانًا في يناير القادم بعد دخوله الفترة الحرة في عقده.

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