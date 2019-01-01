نادي عاصمي يُخطط لخطف ملعب جامعة الملك سعود من الهلال

حق استثمار الملعب عام 2017، تنتهي مطلع العام المُقبل

ماجد جزر

يبدو أن الصراع خلال الفترة المٌقبلة على ملعب جامعة الملك سعود، ملعب نادي الهلال الحالي سيكون قويًا في ظل رغبة أكثر من نادي بالرياض الحصول على حقوق الاستفادة من الملعب.

شركة "صلة" الراعية لنادي الهلال كانت قد حصلت على حق استثمار الملعب عام 2017، تنتهي مطلع العام المُقبل 2020.

تقارير كشفت عن وجود صراع متوقع بين شركة "إعمار" الراعي الشريك الحالي لنادي الهلال بجانب شركة "المملكة القابضة" راعي النادي، مع أحد أندية العاصمة في الحصول على خدمات الملعب.

ومن المنتظر أن يتم طرح استثمار الملعب كمناقصة خلال الفترة المُقبلة، من أجل الاستقرار على النادي الذي سيحصل علي خدماته.

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يُذكر أن ملعب جامعة الملك سعود تتسع مدرجاته لـ 25 ألف متفرج، وقدمت جماهير الزعيم فيه لوحات فنية رائعة خلال المواسم الأخيرة.