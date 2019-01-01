طبيب النصر يكشف سبب غياب عبدالرزاق حمد الله عن التدريبات

يعود حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين بعد فترة التوقف الدولي لمواجهة نادي الرائد

ماجد جزر

كشف الجهاز الطبي سبب غياب المهاجم النصر المغربي عبد الرزاق حمد الله، هداف الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي.

وأكد الجهاز الطبي أن غياب حمد الله عن مران يوم الثلاثاء الماضي كان بسبب وعكة صحية خفيفة لن تُحرمه من المشاركة مع الفريق في مباراة المقبلة أمام الرائد.

ويعود حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين بعد فترة التوقف الدولي لمواجهة نادي الرائد على ملعب مدينة الملك عبدالله في بريدة.

في إطار أخر، وصل اللاعب الدولي المغربي نور الدين أمرابط إلى الرياض من أجل الانخراط مع الفريق بعد فراغه من المشاركة مع منتخب بلاده.

ويدخل أمرابط للتدريبات الجماعية مع ناديه النصر اليوم الخميس حيث سيكون متاحاً ضمن خيارات فيتوريا للقاء الرائد يوم السبت المقبل ضمن منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.