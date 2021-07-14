نادي بورتسموث يحقق في عنصرية شبابه ضد لاعبي إنجلترا

إساءة عنصرية داخل أكاديمية بورتسموث

حقق نادي بورتسموث الإنجليزي مع لاعبي الأكاديمية بعد مزاعم عن إساءة عنصرية حدثت تجاه لاعبي إنجلترا على خلفية خسارة نهائي يورو 2020 أمام إيطاليا.

وتعرض ثلاثي المنتخب الإنجليزي، ماركوس راشفورد وجادون سانشو وبوياكو ساكا، إلى هجمات عنصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد فشلهم في تسديد ركلات الترجيح.

ماذا ورد في بيان بورتسموث على خلفية الإساءة العنصرية؟

جاء في بيان على الموقع الرسمي للنادي أن "نادي بورتسموث لكرة القدم على علم بالصور التي يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي والتي يُزعم أنها مصدرها دردشة جماعية تابعة للأكاديمية تحت 18 سنة والتي تتسم بطابع تمييزي".

وأضاف: "أطلق النادي تحقيقًا فوريًا وسيقدم تحديثًا بمجرد اكتمال ذلك".

وأتم: "نادي بورتسموث لكرة القدم يدين بشدة العنصرية ويلتزم تمامًا بالقضاء على جميع أشكال التمييز. لا مكان لها في لعبتنا أو في المجتمع ككل."

كيف رد الاتحاد الإنجليزي على تلك الإساءات العنصرية؟

وجاء بيان بورتسموث على خلفية البيان الذي أصدره الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عقب هزيمة إنجلترا أمام إيطاليا، وأدان تصرفات المسؤولين عن استهداف انتهاكات عنصرية في راشفورد وسانشو وساكا بينما دعا الحكومة ووسائل التواصل الاجتماعي لبذل المزيد لحماية اللاعبين عبر الإنترنت.

وجاء في البيان "ندين بشدة جميع أشكال التمييز ونشعر بالفزع من العنصرية على الإنترنت التي تستهدف بعض لاعبي المنتخب الإنجليزي على وسائل التواصل الاجتماعي".

وتابع: "سنفعل كل ما في وسعنا لدعم اللاعبين المتضررين بينما نحث على أشد العقوبات الممكنة لأي شخص مسؤول. سنواصل بذل كل ما في وسعنا للقضاء على التمييز خارج اللعبة ، لكننا نناشد الحكومة للتحرك بسرعة وإحضار التشريع المناسب لذلك فإن هذا الانتهاك له عواقب واقعية.

وأنهي: "تحتاج شركات وسائل التواصل الاجتماعي إلى تصعيد واتخاذ إجراءات المساءلة والإجراءات لحظر المنتهكين من منصاتها، وجمع الأدلة التي يمكن أن تؤدي إلى الملاحقة القضائية ودعم جعل المنصات خالية من هذا النوع من الإساءة البغيضة".

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