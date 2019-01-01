ناجلسمان يدخل تاريخ البوندسليجا برقم قياسي جديد

المدرب الأصغر في تاريخ البطولة الذي يصل للمباراة رقم 100 عندما يلعب فريقه الليلة مع بايرن ميونيخ

يواصل جوليان ناجلسمان المدير الفني لفريق هوفنهايم الألماني، أرقامه القياسية باعتباره واحداً من أصغر المدربين بالتاريخ.

ناجلسمان يستعد لقيادة هوفنهايم بمواجهة صعبة مساء اليوم الجمعة، في جولة جديدة من بطولة الدوري الألماني.

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المباراة تمثل رقماً خاصاً للمدرب الشاب حيث ستكون رقم مائة له مع الفريق بالبوندسليجا.

ويعتبر بذلك ناجلسمان هو أصغر مدرب يصل لهذا الرقم بتاريخ البطولة، حيث يبلغ عمره 31 عام و179 يوم.

100 - Tonight Julian Nagelsmann (@achtzehn99_en) will be in charge of his 100th game in the @Bundesliga_EN. He is the youngest coach (31y 179d) to reach this mark. Greenhorn. pic.twitter.com/C77plfFXKU — OptaFranz (@OptaFranz) January 18, 2019

ويعد أيضاً هو صاحب أعلى نسبة فوز بالنقاط في المسابقة حتى الآن بمعدل 1.67نقطة في 99 مباراة، يليه لوسيان فافر 1.63 في 245.

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ومن بعده دومينيكو تيديسكو 1.59 في 51 مباراة، ثم أدي هوتر 1.59 ونيكو كوفاتش مدرب بايرن ميونيخ بـ1.48 نقطة في 94 لقاء.

ويحتل هوفنهايم المركز السابع بجدول الدوري بـ27 نقطة، مقابل 36 لبايرن الثاني و42 لبوروسيا دورتموند المتصدر.