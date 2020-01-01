ناتشو يحث ريال مدريد على "استغلال" إشارات مبابي

يجب على الملكي التعاقد معه..

طالب ناتشو فيرنانديز، لاعب ريال مدريد، بأن يكون ناديه على أهبة الاستعداد لاستغلال إشارات كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، والعمل على ضمه إلى السانتياجو برنابيو.

وكان مبابي قد تحدث في أكثر من مناسبة عن مدى إعجابه بريال مدريد، ولم يتوقف لحظة عن كيل المديح لمدربه زين الدين زيدان الذي اعتبره مثله الأعلى في كرة القدم.

في الوقت نفسه فإن زيدان قد ظهر في أكثر من مناسبة وأعرب على انبهاره بالمستويات التي يقدمها مبابي على الصعيدين المحلي والدولي، بينما تؤمن الصحافة أنه على رأس أولويات المدرب الفرنسي للصيف المقبل.

بدوره، فإن ناتشو هو الآخر يؤمن بأن تصريحات مبابي الإيجابية تجاه عناصر ريال مدريد قد تكون بمثابة الإشارات التي ينبغي على إدارة فلورنتينو بيريز استغلالها والتحرك سريعًا للظفر بالموهبة الكبرى.

الدولي الإسباني في تصريحات للصحافة قال "إذا أرسل إلينا علامات، فينبغي علينا أن نكون متيقظين لاستقبالها جيدًا.".

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مسؤولو البي آس جي وكبار اللاعبين سبق وأن خرجوا للصحافة وطالبوا ريال مدريد بالابتعاد عن صاحب الـ21 عامًا والكف عن الحديث عنه في الصحف، لكن يبدو وأن الملكي بأعضائه لديهم سياسة واضحة لجذب مبابي إلى العاصمة الإسبانية.

يذكر أن مبابي يعيش حالة من التوهج والتألق مع مدربه توماس توخيل على مدار آخر موسمين، إذ سجل 33 هدفًا الموسم الماضي بالدوري الفرنسي مع تسجيله هذا الموسم لـ13 هدفًا حتى الآن.