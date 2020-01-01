ريال مدريد مهتم بمارتينيلي وأرسنال يحصنه سريعًا

الجانرز لن يسمح بالتخلي عن نجمه..

دخل جابرييل مارتينيلي، لاعب أرسنال، على لائحة اهتمامات ريال مدريد من أجل التعاقد معه خلال الصيف المقبل، وذلك حسبما أكدت تقارير من صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويُعد مارتينيلي واحدًا من أبرز المواهب الموجودة في العالم التي برزت على الساحة في الآونة الأخيرة، حيث سجل 21 هدفًا خلال 10 مباريات مع أرسنال هذا الموسم بمختلف البطولات.

الجانرز ضم صاحب الـ18 عامًا في الصيف الماضي مقابل 7 مليون جنيه استرليني فقط، ورغم اعتباره بديلًا في فترة أوناي إيمري، إلا أن بوصول مايكل أرتيتا للقيادة الفنية لأرسنال تغير معه موقف اللاعب وازداد تألقًا.

ديلي ميل تحدثت عن أن ريال مدريد يضع مبلغ 50 مليون جنيه استرليني من أجل الظفر بمارتينيلي في الصيف المقبل، ولكن أرسنال لن يقف مكتوف الأيدي وسيحاول الإبقاء بشتى الطرق على نجمه البرازيلي.

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الخطوة الأولى من إدارة أرسنال ستكون مضاعفة أجر مارتينيلي إلى ثلاثة أضعاف ما يتقاضاه في الوقت الراهن، ليصبح راتبه الأسبوعي 30 ألف جنيه استرليني بدلًا من 10 آلاف فقط.

خطوة تجديد التعاقد مع مارتينيلي ستكون هامة من أجل ضمان بقائه في ملعب الإمارات لفترة طويلة، حتى وإن كان عقده الحالي يسري حتى 2024.

يذكر أن مارتينيلي جذب الأنظار إليه بشكل مضاعف بعد الهدف المميز الذي أسكنه شباك تشيلسي خلال مباراة فريقه الأخيرة في الستامفورد بريدج والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.