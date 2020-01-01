صدمة جديدة لليفربول .. كيتا ينضم لمصابي كورونا

التوقف الدولي يتسبب في خسائر عدة للأندية

كشفت تقارير صحفية عن تعرض نابي كيتا وعدد من لاعبي منتخب غينيا للإصابة بفيروس كورونا خلال معسكر الفريق الحالي، في ضربة قوية ليورجن كلوب ونادي ليفربول.

ليفربول تعرض ثلاثة من لاعبيه للإصابة بالفيروس الوبائي منذ بداية الموسم وهم كوستاس تسيميكاس، تياجو ألكانتارا، وساديو ماني.

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وذكر موقع "Foot224" الغيني عن تعرض خمسة لاعبين ضمن صفوف المنتخب الإفريقي للإصابة بكورونا وخضوعهم للعزل المنفرد بعد إجراء الفحص مرتين على الفريق بأكمله.

اللاعبون المصابون هم نابي كيتا، إبراهيما كمارا، فرانسوا كامانو، إبراهيما كوني، وفلورنتين بوجبا، شقيق بول لاعب مانشستر يونايتد.

ولم يشترك أي من هؤلاء اللاعبين في اللقاء الودي الذي لعبه المنتخب أمام الرأس الأخضر وانتصر فيه بهدفين مقابل واحد استعداداً لخوض غمار تصفيات أمم إفريقيا الشهر القادم.

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وتم تأكيد إصابة اللاعبين عبر فحص منفصل لهم، وكذلك للمخالط بايساما، ولكن الأخير جاءت نتيجته سلبية، ولكن يخضع للعزل من باب الاحتراز.

غياب كيتا يضع ليفربول في مأزق قبل لقاء الديربي الأسبوع المقبل أمام إيفرتون لحساب البريميرليج، نفس الأسبوع الذي يشهد كذلك انطلاق منافسات دوري أبطال أوروبا.