نابولي يُوئد محاولات السيتي والبايرن للتعاقد مع آلان

حاول مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ ضم آلان لكن نابولي رفض كل تلك المحاولات

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

حاول مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ التعاقد مع آلان متوسط ميدان نابولي ومنتخب البرازيل، لكن تلك المحاولات قُتلت في بدايتها بعدما أغلق النادي الإيطالي كل الأبواب في وجه الناديين.

ويُعد آلان أحد أبرز العناصر في ملعب سان باولو منذ انضمامه لنابولي قادمًا من أودينيزي صيف 2015، وقد ارتبط بالرحيل عدة مرات لأندية البريميرليج لكن نابولي قاوم كل تلك العروض بل وجدد عقد اللاعب مؤخرًا حتى عام 2023 مع منحه راتبًا سنويًا قدره 2.5 مليون يورو.

وطبقًا لموقع كالتشيونابولي24، لم يُقدم الناديين الغنيين أي عروض رسمية لضم آلان بعد أن اقتنعا أنه لن يكون سوى جهدًا مهدرًا لرفض نابولي مجرد الحديث عن إمكانية رحيل اللاعب صاحب الـ27 عامًا.

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وأضاف الموقع المهتم بأخبار النادي الجنوبي أن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنابولي رفض تمامًا فكرة التخلي عن آلان بعد المستوى الرائع له هذا الموسم والذي منحه فرصة اللعب لأول مرة مع منتخب البرازيل.

يُذكر أن آلان لعب مع نابولي 153 مباراة سجل خلالهم 8 أهداف وصنع 19 هدفًا، فيما كان قد لعب مع أودينيزي 116 مباراة وأحرز هدفين ومرر 14 تمريرة حاسمة.