مارسيلينو: انضمام سواريز لفالنسيا مستحيل

مدرب فالنسيا يصف إمكانية انضمام دينيس سواريز لفريقه بالمستحيلة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

استبعد مارسيلينو المدير الفني لفالنسيا إمكانية انضمام دينيس سواريز لاعب وسط برشلونة للفريق، واصفًا الأمر بالمستحيل.

وربطت عدة تقارير لاعب الوسط المرشح للرحيل عن ملعب كامب نو خلال يناير المقبل بالخفافيش، خاصة لعلاقته الممتازة مع مارسيلينو الذي عمل تحت قيادته في فياريال، لكن المدرب الإسباني وصف الصفقة بالمستحيلة.

مضيفًا في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت الإسبانية "الأمر يبدو صعبًا جدًا بالنسبة لي، إن لم يكن مستحيلًا. انضمام دينيس سواريز إلينا في يناير يعني أن أحدًا ما سيغادر. أعتقد أن هذا مستحيل لأننا لم نبحث هذا الخيار، لذا قد أصف الأمر بالمستحيل".

"لا شيء ممكن حاليًا. لعب دينيس لنا في يناير يبدو مستحيلًا. سنواصل بنفس التشكيل الحالي، لا نريد أن نزيد عدد اللاعبين، لذا إن لم يُغادر أحد، لن يصل أحد".