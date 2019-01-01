نابولي في ورطة قبل مواجهة أودينيزي وجينك بسبب كوليبالي

المدافع السنغالي يربك حسابات نابولي

أصبحت مشاركة كاليدو كوليبالي، مدافع نابولي، أمام أودينيزي في الدوري الإيطالي، وجينك في دوري أبطال أوروبا في محل شك.

المدافع السنغالي الدولي، سقط على كتفه في مران فريق الجنوب الإيطالي اليوم استعداداً لمواجهة أودينيزي.

إبراهيموفيتش ينتظر نابولي لحسم قراره بخصوص ميلان

ووفقاً لشبكة سكاي سبورت، فإن موعد عودة اللاعب للمشاركة بشكل طبيعي في المباريات والمران، غير معلوم حتى الآن.

ويستعد نابولي، لمواجهة أودينيزي مساء السبت القادم، ضمن مباريات الجولة الـ 15 من الدوري الإيطالي، بهدف إيقاف سلسلة اللافوز للفريق في الدوري.

ويحتل فريق الجنوب الإيطالي، المركز السابع من جدول الدوري برصيد 20 نقطة، وبفارق ثمان نقاط عن صاحب المركز الرابع كالياري.

وعلى الصعيد الأوروبي، سيلعب نابولي مع جينك يوم الثلاثاء، في الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويحتاج نابولي إلى الفوز أو التعادل في المباراة، لضمان التأهل إلى دور الـ 16 من البطولة.