نابولي يتجه نحو ثورة وأنشيلوتي وميرتينز أبرز الضحايا

أجواء متوترة في فريق الجنوب الإيطالي

تحدثت تقارير عن تغييرات كبيرة في صفوف نابولي بعد الأزمة الأخيرة بين رئيس النادي من جانب، والمدرب كارلو أنشيلوتي ولاعبيه على الجانب الآخر.

وأمر أوريليو دي لاورنتيس، رئيس نابولي، فريقه بالدخول في معسكر مغلق حتى لقاء جنوى المقبل، ولكن أنشيلوتي ولاعبوه خالفوا أوامره.

وأوضح نابولي في بيان مساء الأربعاء أن المعسكر المغلق لم يكن تأديبياً، ولكن من أجل إعادة توحيد الفريق ولم الشمل للعودة للطريق الصحيح.

وذكرت "إل ماتينو" أن دي لاورنتيس لا يمانع بيع عدداً من أبرز نجوم فريقه في يناير المقبل، وعلى رأسهم الهداف دريس ميرتينز وزميله خوسيه كايخون بسبب انتهاء عقودهما نهاية العام.

بينما أشارت "توتوسبورت" أن أنشيلوتي نفسه أصبح مركزه في خطر بعد الأزمة الأخيرة، وأن لوشيانو سباليتي، مدرب إنتر السابق، أبرز المرشحين للمنصب حال إقالة المدير الفني الحالي.

وكشفت "لاجازيتا" أن البرازيلي ألان، لاعب الفريق، اشتبك مع نجل دي لاورنتيس في غرف خلع الملابس بعد مباراة سالزبورج الأخيرة، وأن الأمر كاد يتطور لصراع جسدي لولا تدخل اللاعبين.

وأفادت مصادر إعلامية عدة أن إدارة نابولي قررت معاقبة اللاعبين بخصم خمسة بالمائة من قيمة عقودهم بعد التمرد على المعسكر المغلق.

لاعبو نابولي يوكلون محامياً ضد رئيس النادي

ويلعب نابولي مساء السبت أمام جنوى في أرضية ميدانه ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من السيري آ.