نابولي يعلن: العقوبة كانت من أجل مصلحة الفريق

آخر تطورات عصيان أنشيلوتي ولاعبيه على إدارة نابولي

قال دي لاورينتس إن الإجراء الذي اتخذه ضد لاعبي الفريق كان من أجل البناء وليس من أجل العقوبة كما تم التعامل معه من قبل البعض.

وكان دي لاورينتس قد أعلن أن لاعبي الفريق سيدخلون في معسكر مغلق ويواصلون التدريبات منذ نهاية مباراة دوري أبطال أوروبا أمام سالزبورج وحتى مواجهة جنوى في الدوري الإيطالي مساء الأحد المقبل.

وامتنع أنشيلوتي وفيرناندو يورينتي من حضور المؤتمر الصحفي الرسمي بعد المباراة، وهو ما يعني تعرض الفريق للعقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي.

وشوهد لاعبي نابولي والجهاز الفني وهم يغادرون ملعب المباراة نحو منازلهم، في مخالفة واضحة لقرارات أوريليو دي لاورنتيس، رئيس النادي، بالدخول في معسكر مغلق حتى مباراة جنوى السبت.

وحول ذلك، أعلن نادي نابولي أن هذه الإجراءات لم تكن بمثابة عقوبة لعدم الانتصار على سالزبورج في دوري أبطال أوروبا على ملعب سان باولو، ولكن الأمر جاء من أجل مصلحة الفريق ليس إلا.

وأبدى أنشيلوتي عدم موافقته على القرار في تصريحاته قبل المباراة، ولم يتضح إذا كان هو ولاعبوه خالفوا القرار أم تم إلغاء المعسكر بالاتفاق مع الإدارة.

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ويشهد نابولي حالة من التراجع في الأسابيع الأخيرة بعد الخسارة من روما وقبلها التعادل مع أتالانتا في الدوري الإيطالي.