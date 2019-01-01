نابولي يواصل ملاحقة إنتر ويوفنتوس بانتصار على بريشيا

نابولي يتعافى من هزيمة كالياري

هيثم محمد فيسبوك تويتر

نجح نابولي في تحقيق انتصار مهم على ضيفه بريشيا بنتيجة هدفين مقابل واحد، وذلك ضمن الجولة السادسة للدوري الإيطالي.

البلجيكي ميرتينز سجل بالدقيقة الرابعة عشر أولى أهداف اللقاء، والهدف رقم 114 في مسيرته مع نابولي، ليصبح على بعد هدف من دييجو أرماندو مارادونا، وسبعة عن الهداف التاريخي ماريك هامشيك.

اليوناني كوستاس مانولاس سجل في مناسبتين، الأولى أُلغي الهدف لوجود لمسة يد وتلقى اليوناني إنذاراً، ولكن عاد وسجل هدفاً شرعياً بالدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع برأسية.

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ماريو بالوتيلي سجل أولى أهدافه لهذا الموسم برأسية في الدقيقة 67، وذلك بعدما كان الحكم ألغى هدفاً لفريقه عبر ساندرو تونالي بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

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النتيجة رفعت رصيد نابولي إلى 12 نقطة بالترتيب الرابع، بينما توقف بريشيا عند النقطة السادسة بالمرتبة الثالثة عشر لجدول الدوري الإيطالي.

ويلعب نابولي الأربعاء المقبل أمام جينك البلجيكي ضمن الجولة الثانية لدوري أبطال أوروبا، وذلك بعد سابق فوزه بالمرحلة الأولى على ليفربول.