سبب غريب وراء نقص دكة بدلاء بريشيا الدائم

بريشيا يلعب مبارياته بنقص عددي في البدلاء

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشفت تقارير إعلامية إيطالية عن الأسباب الغريبة وراء اعتماد بريشيا دائماً على فقط ثمانية لاعبين احتياط في مبارياته بالدوري الإيطالي هذا الموسم.

وفي كل لقاءات بريشيا السابقة بالدوري الإيطالي لهذا الموسم، اعتمد المدرب يوجينيو كورينيو على فقط ثمانية لاعبين، الأمر الذي تكرر في تشكيله للقاء نابولي مساء الأحد.

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وذكرت "إل ماتينو" أن السبب وراء الأمر هو تعليمات من رئيس النادي ماسيمو سيلينو، وذلك بداعي التفاؤل بالرقم ثمانية.

وأوضحت الصحيفة أن سبب حب سيلينو للرقم ثمانية هو أنه نفس رقم اللاعبين الذي كان يسمح بجلوسه على مقاعد البدلاء بالدرجة الثانية، العام الذي شهد ترقي الفريق.

ويؤمن الجمهور الإيطالي عادة بالتفاؤل والتشاؤم في كرة القدم، ويرفض غالبية المتابعين توقع نتيجة المباريات خوفاً من نحس فريقه.