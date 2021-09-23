نائب لابورتا يكشف مصير كومان وعلاقته بمباراة قادش

هل يرحل الهولندي؟

مرة أخرى حاولت إدارة برشلونة منح الثقة للمدرب رونالد كومان، وهذه المرة عبر نائب الرئيس، رافاييل يوستي، الذي أكد دعم لابورتا وحاشيته للهولندي رغم كل شيء.

وكان كومان قد خرج في المؤتمر الصحفي لمباراة برشلونة وقادش وقرأ بيانًا هاجم خلاله الإدارة ودافع عن نفسه ضد الانتقادات الحادة التي يتعرض لها منذ بداية الموسم.

في وقت سابق، دعم لابورتا المدرب وأكد أن مستقبله لن يتحدد على إثر مباراة قادش، وقبل المباراة خرج يوسيتي وقام بالأمر نفسه.

يوستي في حديث للإعلام قال "هذه (بيان كومان) ليست الطريقة المثالية للتواصل بين النادي والمدرب، لكنه يوستي، هذا ليس طبيعيًا لكنه فعلها".

كما أضاف "إنه جيد الآن، اليوم كنت معه وهو رونالد المعتاد لدينا".

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وحاول يوستي التخفيف من الضغوطات على الهولندي وقال "الروح المعنوية كما هي دائمًا، التوتر حاضر في كل مباراة لسعينا نحو النقاط الثلاث".

وأتم "كومان هو مدربنا، هكذا قال الرئيس، ونحن مع الفريق بكل ما لدينا من قوة".

الجدير بالذكر أن برشلونة جمع 8 نقاط من أول 4 مباريات خاضها في الدوري الإسباني، وخسر في دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونخ بثلاثية نظيفة.