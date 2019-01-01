ميورا يجدد عقده مع يوكوهوما رغم بلوغه الواحدة والخمسين!

العمر مجرد رقم حقاً مع ميورا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلن نادي يوكوهاما الياباني تجديد عقد مهاجمه كازويوشي ميورا لمدة إضافية رغم بلوغ اللاعب عامه الواحد والخمسين.

ويعد ميورا اللاعب الأقدم في تاريخ الكرة اليابانية، إذ عاصر انطلاقة الدوري في عام 1993 ويخوض حالياً موسمه الرابع والثلاثين.

وأعلن يوكوهاما الذي ينافس في الدرجة الثانية عن تجديده لعقد ميورا الذي سيبلغ الثانية والخمسين من عمره بحلول فبراير المقبل. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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وقال اللاعب بمناسبة العقد: "جددت عقدي في 2019 وأنا سعيد بهذا الأمر وممتن للغاية، سأحاول المشاركة في أكبر عدد من المباريات".

وختم: "لا أريد تفويت مباراة واحدة ولا ثانية حتى، أريد التدرب بكل جدية في كل يوم".

ويملك ميورا مشواراً حافلاً كمهاجم في الكرة اليابانية وسبق له الاحتراف في جنوى وسانتوس وسيدني.