النتائج المباشرة
كأس الملك الاسباني

فالفيردي: الآن نسيتم ديمبيلي وتتحدثون عن كوتينيو

التعليقات()
Getty
برشلونة سقط أمام ليفانتي

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أبدى إيرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، انزعاجه من كثرة اسئلة الصحافة عن لاعبه فيليبي كوتينيو ولكن أكد أن الأخير بحاجة لتقديم المزيد.

وسجل كوتينيو هدف فريقه الوحيد في الخسارة أمام ليفانتي بهدفين مقابل هدف مساء الخميس ضمن منافسات كأس ملك إسبانيا.

وقال فالفيردي بعد المباراة في تصريحات نقلتها "ماركا": "عندما لم أكن أُشرك ديمبيلي كانت كل الأسئلة عنه، الآن يلعب وكوتينيو لا وانعكست الآية".

اختيارات المحررين

خاص| منير الحدادي إلى إشبيلية في يناير

وأضاف: "اللاعبون عليهم العمل لتغيير وضعهم بالفريق، كوتينيو غير سعيد وعليه أن يحارب لتغيير هذا، هو يعطينا الكثير وسيعطينا أكثر".

وأثنى فالفيردي على جيسون موريو بعد ظهوره الأول: "أنا سعيد بموريو، لقد أظهر خبرته في لقاء كان صعباً على اللاعبين الشباب".

وحول تغيير خوان ميراندا: "لم يعاني من أي مشكلة بدنية، التغيير كان القرار الأفضل له ولمساعدة الفريق وإراحته قليلاً، سيعطينا كثيراً بالمستقبل".

ويُلعب لقاء العودة على ملعب "كامب نو" نهاية الأسبوع المقبل والذي سيكفي برشلونة فيه الانتصار بهدف نظيف للعبور.

الموضوع التالي:
لقطة إنسانية من رئيس الاتحاد الآسيوي تجاه مشجع سوري
الموضوع التالي:
مورينيو يرحب بالعودة لقيادة فريقه القديم
الموضوع التالي:
تشيتري: أرفض المقارنة مع ميسي وسنحاول الوصول للمربع الذهبي
الموضوع التالي:
على مبخوت: الجميع يفتقد عموري في كأس آسيا
الموضوع التالي:
موعد مباراة الإمارات القادمة ضد تايلاند في كأس آسيا 2019
إغلاق