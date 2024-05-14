نجم تحول لـ"موظف" بالهلال وآخر أحبط النصر وبقايا بيب جوارديولا في برشلونة .. كيف مازال هؤلاء يلعبون للكبار؟

قائمة طويلة من كوابيس الجماهير

كوابيس الجماهير .. هذا ما قد يُوصف به مجموعة من اللاعبين المتواجدين في كبار الأندية حول مختلف أنحار العالم دون أن يستحقوا ذلك.

نتحدث عن لاعبين ظلوا في أنديتهم الكبيرة لسنوات دون أن يُقدموا الأداء المطلوب أو الإنتاج المرضي للجماهير، ورغم ذلك تجد فيهم الإدارات ما يكفي للحفاظ عليهم!

وهنا نحن لا نتحدث عن نجوم قدوا الكثير لأنديتهم وتراجع مستواهم نظرًا لعوامل عديدة مثل الإصابات أو التقدم بالعُمر، فهؤلاء يستحقون التواجد حتى لو كان نوعًا من التكريم، بل الحديث عن اللاعبين الذين وصلوا ولم يُقدموا الكثير أو بدأوا جيدًا ثم تراجع مردودهم بشكل مخيب.

نستعرض أبرز هؤلاء ..