خاص| منير الحدادي إلى إشبيلية في يناير

المخطط يسير بشكل أسرع

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكدت مصادر جول أن منير الحدادي مهاجم برشلونة قد ينتقل إلى إشبيلية بأسرع مما كان مخططاً له.

وبحسب ما أكده جول سابقاً، فإن منير لا يرغب بتجديد عقده مع النادي الكتالوني، حيث سيكون متاحاً بالمجان في يونيو المقبل. اختيارات المحررين مع بداية سوق الانتقالات الشتوية 2019 .. ماذا يحتاج ليفربول لتدعيم صفوفه؟

أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

حوار جول - دييجو بلاسينتي عن عملية تطوير الكرة الأرجنتينة ولقب الدوري التاريخي مع بوردو

ريبيري ينضم لمارادونا ومورينيو وأشهر الاعتداءات اللفظية

أيضاً كشفت المصادر عن اتفاقه مع إشبيلية لتوقيع عقد مدته 4 مواسم، ولكن من الواضح أن العملية باتت قابلة للتسريع.

جاء ذلك حيث يرغب برشلونة في رحيل منير بشكل فوري في يناير الجاري، حتى ولو على سبيل الإعارة لأي فريق.

من هذا المنطلق يحاول إشبيلية الحصول على اللاعب مقابل ما يقدر بـ2 إلى 3 مليون يورو.