ميندي يعتذر عن طلب رحيل فاسكيز من ريال مدريد

فيرلاند ميندي لاعب ليون السابق وريال مدريد الحالي يتعتذر عن سوء تفاهم حدث بسبب تغريدة أعجب بها على "تويتر".

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب اللاعب الفرنسي الشاب فيرلاند ميندي عن اعتذاره عما بدر منه عبر موقع التدوينات القصيرة واسع الانتشار "تويتر" قبل ساعات.

جاء هذا في تغريدة جديدة نشرها اللاعب عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" وأوضح خلالها أنه لم يدرك معنى التغريدة التي أعجب بها.

وكان اللاعب قد قام بالإعجاب بتغريدة ذكر فيها اسم زميله الجديد في ريال مدريد لوكاس فاسكيز، وكانت تطالب برحيله عن النادي الملكي.

وكتب اللاعب: "لم أفهم في البداية ما الذي كانت تتحدث عنه التغريدة، لكنني سأتعلم الإسبانية سريعًا حتى لا يتكرر مثل ذلك الأمر من جيد".

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وكان ميندي قد انضم لصفوف ريال مدريد قادمًا من ليون الفرنسي مقابل حوالي 55 مليون يورو، ووقع على عقود لمدة ست أعوام.

جدير بالذكر أن ريال مدريد سيسمح برحيل الثنائي سيرجيو ريجوليون وثيو هيرنانديز في الصيف الجاري مما يعني أن مشاركة ميندي شبه مضمونة في ظل تراجع مارسيلو أيضًا.