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ريال مدريد يدخل سباق دي ليخت

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صراع العمالقة على النجم الهولندي
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير إعلامية فرنسية أن ريال مدريد هو آخر كبار القارة الأوروبية الذين انضموا لمحاولة التعاقد مع ماتياس دي ليخت، قائد ونجم أياكس.

اللاعب الهولندي يحظى باهتمام كلاً من يوفنتوس، برشلونة، وباريس سان جيرمان الذي قيل إنه قريب من الاتفاق مع وكيل اللاعب مينو رايولا.

وذكرت "آر إم سي" أن مسؤولي ريال مدريد اتصلوا بأشخاص مقربين من دي ليخت لمعرفة إذا كان قد قرر وجهته المقبلة أم لا.

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وأوضح التقرير أن ريال مدريد مستعد للتقدم بعرض في حال لم يحسم دي ليخت قراره بعد، وإن كان لا يفضل التعامل مع رايولا.

وبالمقابل، أفصحت "تيليجراف" أن يوفنتوس مستعد لعرض 70 مليون يورو للتفوق على باريس سان جيرمان وحسم صفقة الهولندي، وراتب شخصي 15 مليوناً بالموسم.

ويقضي دي ليخت عطلته الصيفية برفقة أسرته في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية بعد موسم حقق فيه الثنائية المحلية مع أياكس.

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