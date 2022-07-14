ميندي: هالاند لا يصيبني بالرعب.. سأستعد له مثل مهاجم كريستال بالاس!

تصريحات ساخنة من الحارس السنغالي قبل بدء الدوري الإنجليزي

ينتظر حارس تشيلسي، السنغالي إدوارد ميندي، مهمة صعبة في موسم 2022-2023 مع انتداب الفرق الكبرى لعدد من المهاجمين البارزين الذين سيشكلون كوابيس لأي حارس مرمى.

توتنهام يملك هاري كين، بينما أضاف ليفربول ومانشستر سيتي كلًا من داروين نونييز وإرلينج هالاند على الترتيب.

ولكن حارس تشيلسي لا يشعر بأي قلق من تلك الانتدابات الجديدة، ويظل واثقًا من تحضيراته لإثبات نفسه في المهمة الجديدة.

ماذا قال إدوارد ميندي عن إرلينج هالاند؟

سيكون أول نزال بين تشيلسي ومانشستر سيتي الموسم المقبل في يناير 2023، قبل ذلك سيكون ميندي مشاركًا مع منتخب السنغال في كأس العالم قطر 2022.

في تلك الأثناء، سيكون هالاند مستعدًا وجاهزًا بشكل أكبر للمواجهة، نظرًا لعدم تأهل بلاده إلى المونديال.

ميندي جاهز للتحدي، ولكن في نفس الوقت أكد أنه لن يمنح النرويجي أي تركيز إضافي.

وقال ميندي في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور": "أقوم بالدراسة.. دراسة الخصوم كثيرًا، لاعبين كانوا أو فرق، علي أن أركز على كل مهاجم، كل فريق ألعب ضده كي أفوز، لن أقوم بشيء مختلف من أجل هالاند".

وأضاف: "أنظر إلى هالاند كما أنظر إلى بينتيكي في كريستال بالاس على سبيل المثال، لا فارق بين كريستال بالاس ومانشستر سيتي، عليك أن تبقى مركزًا لأنه مهاجم ويستطيع التسجيل، لدينا نظرياتنا ولا أحتاج أن أشرح ما هي.. ولكنني أدرس الخصوم كثيرًا".

ماذا قال ميندي عن انتقال ساديو ماني إلى بايرن ميونخ؟

أما عن انتقال ساديو ماني إلى بايرن ميونخ، قال مواطنه: "لقد خسرنا شخصًا رائعًا، أتمنى له أن يستمتع في البوندسليجا".

وأضاف: "إنها خسارة هائلة على مستوى الجودة، والتأثير الذي يقوم به، وأيضًا للاعبين الشباب، إنه قدوة، عندما تخسر من هو مثله، يمكن أن يحدث الأمر تأثيرًا كبيرًا".

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