أخبار الانتقالات | كوليبالي وثنائي لدعم دفاع تشيلسي وإريكسن جديد

ذكرت "سكاي" أن سيرج جنابري أصبح قريباً من تجديد عقده مع بايرن ميونخ خلال الصيف الحالي.

التقرير أوضح أن بايرن ينتظر رداً نهائياً من الدولي الألماني بحلول نهاية أغسطس، وأن اللاعب أصبح منفتحاً أكثر على عرض ناديه ولكن لم يوافق نهائياً بعد.