أخبار الانتقالات | كوليبالي وثنائي لدعم دفاع تشيلسي وإريكسن جديد

ماشاريبوف يترك النصر
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خاص | إيسكو ينتظر إشبيلية
علمت مصادر جول بأن إيسكو الذي رحل عن ريال مدريد بنهاية عقده ينتظر إشبيلية للانضمام لصفوفه.
النجم الإسباني تلقى عرضاً من روما ولكنه يفضل إشبيلية لتواجد الأخير بدوري الأبطال، ويعول على وكيله الجديد جورجي مينديش لحسم الصفقة.
يوفنتوس يضم كامبياسو
أعلن يوفنتوس عن أحدث صفقاته في صورة أندريا كامبياسو، ظهير جنوى.
اللاعب الشاب وقع عقداً مع البيانكونيري حتى 2026 وتم تقديمه للإعلام صباح الخميس.
جنابري قريب من التجديد
ذكرت "سكاي" أن سيرج جنابري أصبح قريباً من تجديد عقده مع بايرن ميونخ خلال الصيف الحالي.
التقرير أوضح أن بايرن ينتظر رداً نهائياً من الدولي الألماني بحلول نهاية أغسطس، وأن اللاعب أصبح منفتحاً أكثر على عرض ناديه ولكن لم يوافق نهائياً بعد.
ديمبيلي يجدد مع برشلونة
أعلن برشلونة رسمياً عن تمديد عقد نجمه الفرنسي عثمان ديمبيلي حتى 2024، ليستمر عامين إضافيين مع الفريق الكتالوني.
2̵0̵2̵2̵— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 14, 2022
2024
𝐍𝐎𝐖, 𝐘𝐄𝐒! pic.twitter.com/Exv7olDDwc
تشيلسي مهتم بلياو
ذكرت "لاجازيتا" أن تشيلسي هو أحد المهتمين بخدمات مهاجم ميلان رافائيل لياو.
ميلان يحاول تمديد عقد مهاجمه، ولا يريد بيعه إلا لو وصل عرضاً يقارب الشرط الجزائي البالغ 150 مليون يورو.
كارلوس باكا يعود لبلاده
عاد كارلوس باكا لصفوف فريق أتلتيكو جونيور في بلاده كولومبيا بعد رحلة طويلة في أوروبا.
مهاجم إشبيلية وميلان السابق أمضى عقداً لمدة عامين مع الفريق الكولومبي.
نابولي يتحرك نحو ديبالا بقوة
قالت "لاجازيتا" إن نابولي قرر التحرك بقوة لضم باولو ديبالا بعد توقف المفاوضات مع إنتر وروما.
وذكر التقرير أن نابولي يعرض راتباً يقارب الستة ملايين يورو التي يطلبها اللاعب الأرجنتيني.
مانشستر يقترب من مارتينيز أكثر
أوضح "رومانو" أن بعثة مانشستر يونايتد لأمستردام قامت بتقدم كبير في المفاوضات لضم ليساندرو مارتينيز من أياكس.
يونايتد رفع عرضه لقرابة 50 مليون يورو، بالإضافة لعوائد إضافية، مما يقرب الفريق الهولندي من قبول العرض.
تشيلسي لن يكتفي بكوليبالي
ذكر "فابريزيو رومانو" أن تشيلسي لن يكون انضمام كاليدو كوليبالي الأخير لدعم الخط الخلفي هذا الصيف.
الصحفي الإيطالي أوضح أن المفاوضات مع ناثانيال أكي وكذلك بيرسنيل كيمبيمبي، لاعبا سيتي وبي إس جي، مستمرة.
فيدال إلى فلامنجو
أعلن فلامنجو رسمياً انضمام أرتورو فيدال رسمياً لصفوفه بعد كسر عقده مع إنتر، وتوقيعه عقداً حتى نهاية 2023.
Arturo Vidal has come to town 👑🇧🇷 pic.twitter.com/C1wH9bzDbu— Flamengo (@Flamengo_en) July 14, 2022
تكرار تجربة إريكسن في إيطاليا
تكررت تجربة كريستيان إريكسن في إيطاليا من جديد عبر استبعاد لاعب وفشل انتقاله لفيرونا بسبب مشكلة قلب.
توشي تشوكواني، متوسط ميدان دنماركي، كان يفترض انتقاله من نورشيلاند إلى فيرونا، ولكن تم اكتشاف معاناته من مشكلة قلبية تمنع لعبه في إيطاليا بحسب "كالتشيو ميركاتو".