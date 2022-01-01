مدونة حية

أخبار الانتقالات | كوليبالي وثنائي لدعم دفاع تشيلسي وإريكسن جديد

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 14 يوليو لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

محدث
التعليقات (0)
ousmane-dembele-fc-barcelona
getty images

ماشاريبوف يترك النصر

2022-07-14T12:49:16.491Z

اقرأ هنا

خاص | إيسكو ينتظر إشبيلية

2022-07-14T12:48:06.510Z

علمت مصادر جول بأن إيسكو الذي رحل عن ريال مدريد بنهاية عقده ينتظر إشبيلية للانضمام لصفوفه.

النجم الإسباني تلقى عرضاً من روما ولكنه يفضل إشبيلية لتواجد الأخير بدوري الأبطال، ويعول على وكيله الجديد جورجي مينديش لحسم الصفقة.

يوفنتوس يضم كامبياسو

2022-07-14T10:39:47.313Z

أعلن يوفنتوس عن أحدث صفقاته في صورة أندريا كامبياسو، ظهير جنوى.

اللاعب الشاب وقع عقداً مع البيانكونيري حتى 2026 وتم تقديمه للإعلام صباح الخميس.

جنابري قريب من التجديد

2022-07-14T10:37:23.713Z

ذكرت "سكاي" أن سيرج جنابري أصبح قريباً من تجديد عقده مع بايرن ميونخ خلال الصيف الحالي.

التقرير أوضح أن بايرن ينتظر رداً نهائياً من الدولي الألماني بحلول نهاية أغسطس، وأن اللاعب أصبح منفتحاً أكثر على عرض ناديه ولكن لم يوافق نهائياً بعد.

ديمبيلي يجدد مع برشلونة

2022-07-14T09:42:34.918Z

أعلن برشلونة رسمياً عن تمديد عقد نجمه الفرنسي عثمان ديمبيلي حتى 2024، ليستمر عامين إضافيين مع الفريق الكتالوني.

تشيلسي مهتم بلياو

2022-07-14T07:42:51.995Z

ذكرت "لاجازيتا" أن تشيلسي هو أحد المهتمين بخدمات مهاجم ميلان رافائيل لياو.

ميلان يحاول تمديد عقد مهاجمه، ولا يريد بيعه إلا لو وصل عرضاً يقارب الشرط الجزائي البالغ 150 مليون يورو.

كارلوس باكا يعود لبلاده

2022-07-14T07:41:08.202Z

عاد كارلوس باكا لصفوف فريق أتلتيكو جونيور في بلاده كولومبيا بعد رحلة طويلة في أوروبا.

مهاجم إشبيلية وميلان السابق أمضى عقداً لمدة عامين مع الفريق الكولومبي.

نابولي يتحرك نحو ديبالا بقوة

2022-07-14T07:35:51.898Z

قالت "لاجازيتا" إن نابولي قرر التحرك بقوة لضم باولو ديبالا بعد توقف المفاوضات مع إنتر وروما.

وذكر التقرير أن نابولي يعرض راتباً يقارب الستة ملايين يورو التي يطلبها اللاعب الأرجنتيني.

مانشستر يقترب من مارتينيز أكثر

2022-07-14T07:33:37.682Z

أوضح "رومانو" أن بعثة مانشستر يونايتد لأمستردام قامت بتقدم كبير في المفاوضات لضم ليساندرو مارتينيز من أياكس.

يونايتد رفع عرضه لقرابة 50 مليون يورو، بالإضافة لعوائد إضافية، مما يقرب الفريق الهولندي من قبول العرض.

تشيلسي لن يكتفي بكوليبالي

2022-07-14T07:28:18.142Z

ذكر "فابريزيو رومانو" أن تشيلسي لن يكون انضمام كاليدو كوليبالي الأخير لدعم الخط الخلفي هذا الصيف.

الصحفي الإيطالي أوضح أن المفاوضات مع ناثانيال أكي وكذلك بيرسنيل كيمبيمبي، لاعبا سيتي وبي إس جي، مستمرة.

فيدال إلى فلامنجو

2022-07-14T07:25:00.960Z

أعلن فلامنجو رسمياً انضمام أرتورو فيدال رسمياً لصفوفه بعد كسر عقده مع إنتر، وتوقيعه عقداً حتى نهاية 2023.

تكرار تجربة إريكسن في إيطاليا

2022-07-14T07:20:55.385Z

تكررت تجربة كريستيان إريكسن في إيطاليا من جديد عبر استبعاد لاعب وفشل انتقاله لفيرونا بسبب مشكلة قلب.

توشي تشوكواني، متوسط ميدان دنماركي، كان يفترض انتقاله من نورشيلاند إلى فيرونا، ولكن تم اكتشاف معاناته من مشكلة قلبية تمنع لعبه في إيطاليا بحسب "كالتشيو ميركاتو".