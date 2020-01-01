ميندي: لعبت أكثر من مارسيلو مع ريال مدريد وهذا هدفي القادم

ميندي يكشف سر صعوبة اللعب لريال مدريد مقارنة باللعب مع ليون وباقي الأندية

ادعى المدافع الأيسر الفرنسي فيرلاند ميندي، أنه لم يقدم أفضل ما لديه بعد مع ريال مدريد، وذلك بالرغم من حصوله على دقائق لعب أكثر من المخضرم البرازيلي مارسيلو.

وجاء صاحب الـ24 عامًا إلى معقل الملوك الصيف الماضي قادمًا من ليون مقابل رسوم تجاوزت حاجز الـ45 مليون يورو، ورغم تأخر حصوله على فرصته بداعي الإصابة، إلا أنه سرعان ما فرض نفسه على تشكيلة زين الدين زيدان الأساسية في بعض الفترات.

وفي هذا الصدد قال "لم أعبر عن نفسي كما أريد مع ريال مدريد، إذ يوجد الكثير من الضغط هنا، وهذا الفرق الرئيسي بين اللعب لليون وريال مدريد".

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وأضاف عن منافسة مارسيلو "الأمر لا يتعلق بإرسال مارسيلو إلى مقاعد البدلاء، لأن ببساطة لعب أكثر منه بقليل".

ودافع ميندي عن ألوان النادي الميرينجي في 15 مباراة بواقع 1.099 دقيقة، فيما خاض الذي سيحتفل بربيعه الـ32 مايو المقبل 10 مباريات بواقع 881 دقيقة، آخرهم مباراة كلاسيكو الأحد، التي أكملها للدقيقة 90.

وعن أمله وطموحه في المرحلة القادمة، قال "آمل أن أشارك مع فرنسا في يورو، لكن هذا القرار في يد المدرب، وفي الوقت الراهن سأحاول الانضمام لمعسكر المنتخب القادم".

وظهر ميندي بقميص الديوك للمرة الأولى عام 2018، ومنذ ذلك الحين لم يدافع عن المنتخب الفرنسي سوى في 4 مباريات دولية فقط.