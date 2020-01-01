ريال مدريد يضع خطة لتسريع عودة هازارد

بهدف الجاهزية لليورو.. خطة من أجل تسريع عودة نجم ريال مدريد إيدين هازارد للملاعب

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن نجم ريال مدريد إيدين هازارد قد يعود إلى الملاعب في فترة أقصر من تلك التي وضعت مبدئيًا بعدما تقرر خضوعه لعملية جراحية..

وكان ريال مدريد قد عانى من العديد من الإصابات في الفترة الأخيرة أبرزها تجدد إصابة نجمه إيدين هازارد وخضوعه إلى عملية جراحية ستنهي موسمه.

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ومع خضوع هازارد للعملية الجراحية،قالت صحيفة ماركا إن الفريق الطبي لريال مدريد ومنتخب بلجيكا قد وضعا خطة من أجل أن يتعافى إيدين من الإصابة بصورة أسرع من المتوقع.

وأكدت المصادر الإسبانية أن اللاعب سيخضع للعملية في ولاية دالاس بالولايات المتحدة الأمريكية خلال ساعات، وأوضحت أوندا سيرو أن العملية ستكون يوم الخميس المقبل، وأن اللاعب سيعود للمشاركة مع ريال مدريد هذا الموسم من جديد بعد العملية.

وكان من المفترض أن ينتهي موسم هازارد بمجرد أن تقرر خضوعه لعملية جراحية، ولكن ذلك من المحتمل ألا يحدث في حال سارت الأمور وفقًا للخطة الطبية الجديدة.

وسيجري العملية لهازارد يورجين كاري من عيادة كاريل، وهو واحد من أفضل المتخصصين في العالم في إصابات الكاحل ويعمل مع دالاس كاوبويز. وهو أيضًا جزءًا من القسم الرياضي في جامعة ساذرن ميثوديست وكان يعمل سابقًا مع لاعبي دالاس مافريكس.

وبمجرد أن تتم العملية الجراحية بنجاح، سيعود هازارد إلى بلجيكا من أجل العمل مع ليفين مايسشالك أخصائي العلاج الطبيعي بالمنتخب البلجيكي، والذي ساعد درايس ميرتينز على التعافي الصيف الماضي من إصابة مشابهة.

ويبدو أن الهدف الآن بالنسبة لهازارد ليس بقية الموسم مع ريال مدريد، فعلى الرغم من أنه سيحاول العودة خلاله، إلا أن الأهم الآن هو الوصول إلى موعد كأس الأمم الأوروبية بكامل قوته ولياقته.

وسيقوم مدرب المنتخب البلجيكي روبيرتو مارتينيز ببذل قصارى جهده للتأكد من مشاركة هازارد في البطولة، ويمكنه عدم إعلان تشكيله والانتظار حتى الموعد النهائي لليورو والذي سينطلق في الثاني من يونيو المقبل.

ويعاني ريال مدريد من غياب عدد من لاعبيه خلال الموسم الحالي وهذه الفترة بشكل خاص، بعد إصابة إيدين هازارد وتواصل غياب أسينسيو وكذلك جاريث بيل وقبله توني كروس الذي عاد سريعًا.

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يذكر أن ريال مدريد قد تعاقد مع إيدين هازارد قادمًا من تشيلسي خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 100 مليون يورو بالإضافة إلى 30 مليون كإضافات..