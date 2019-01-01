ميليسي يُقرر الرحيل عن الظفرة الإماراتي

ميليسي يمتلك ذكريات رائعة مع نادي الهلال السعودي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكدت تقارير صحفية إماراتي حسم اللاعب الأوروجوياني نيكولاس ميليسي مصيره مع نادي الظفرة الإماراتي مع نهاية الموسم الحالي 2018\2019.

صحيفة "البيان" الإماراتي بحسب مصادرها أكدت أن اللاعب بدأ في تجهيز حقائبه من أجل الرحيل عن صفوف الظفرة خلال الميركاتو الصيفي.

"إنهم انجرفوا بحثاً عن بطولات شخصية على حساب امانتهم الإعلامية ومصداقيتهم.. والأيام كفيلة بكشفهم أمام جماهير الزعيم" 🗨️



محمد بن فيصل يُدافع عن نفسه ويُهاجم بعض الإعلاميين 🗣️



🔗 https://t.co/oTvcDxU6es pic.twitter.com/Ef7OIPWQwz — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 21, 2019

الظفرة كان قد تعاقد مع اللاعب قادمًا من الهلال السعودي في صيف 2018، ووقع حينها مع الفريق حتى 2021.

ولم تتضح نية الإدارة حاليًا سواء بالموافقة على رحيل اللاعب بتوقيع مخالصة مالية أو بيع عقده لأي نادي.

محمد بن فيصل يُدافع عن نفسه ويُهاجم بعض الإعلاميين

يُذكر أن ميليسي يمتلك ذكريات رائعة مع نادي الهلال السعودي وجماهيره التي عبرت عن رفضها رحيل اللاعب بسبب تقديم أداء مميز مع الفريق خلال تواجده مع الزعيم.