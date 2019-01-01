ميلان يوضح حقيقة مفاوضاته لضم محمد النني

النني انتقل الصيف الماضي إلى بشكتاش التركي قادمًا من أرسنال

كشف الكرواتي زفونيمير بوبان مدير الكرة لفريق ميلان الإيطالي، عن حقيقة مفاوضات النادي اللومباردي لضم الدولي المصري محمد النني لاعب وسط بيشكتاش التركي.

والد النني أكد صباح اليوم في تصريحات، أن خطوة قليلة تفصل نجله عن الانضمام لميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقًا لإذاعة "أون سبورت إف إم" المصرية، اليوم الخميس، أن ما تردد حول مفاوضات ميلان لضم النني خلال فترة الانتقالات الشتوية عار تمامًا من الصحة.

وتواصلت الإذاعة مع الكرواتي زفونيمير بوبان مدير الكرة بميلان للتأكد من صحة الأنباء التي ترددت مؤخرًا، حيث أكد أن ليس هناك أي مفاوضات لضم اللاعب.

كان النني انتقل إلى بشكتاش التركي من أرسنال الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة بعد ابتعاده عن المشاركة مع الجانرز.

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النني لعب بقميص الجانرز 89 مباراة تمكن من إحراز هدفين وصناعة 8 في جميع البطولات.

بينما منذ انضمامه لبشكتاش التركي، خاض معهم 17 لقاء تمكن خلالهم في صناعة هدف واحد فقط.