المحادثات تستمر حتى نهاية مارس

كشف تقرير صحفي إيطالي أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يخوض محادثات بشأن الاستحواذ على حصص الأقلية في نادي إيه سي ميلان.

وذكرت صحيفة "Il Sole 24 Ore" المالية، أن الصندوق المالك لنادي نيوكاسل الإنجليزي يخوض محادثات لعقد شراكة مع الشركة المالكة لميلان، والتابعة لـ"RedBird" الأمريكية.

وأوضحت أن الصندوق تلقى عرضًا لشراء حصص الأقلية في العملاق الإيطالي، ويجري محادثات مع جيري كاردينالي، مالك النادي ومؤسس صندوق "RedBird" للاستثمارات، بشأن إمكانية الاستحواذ.

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ولفتت إلى أن "صندوق الاستثمارات العامة يخطط لتوسيع أعماله في أوروبا، والقيام باستثمارات في قطاعات مختلفة، بما في ذلك الرياضة وكرة القدم".

وختمت: "ممثلو الصندوق اجتمعوا بكاردينالي عدة مرات، ومن المتوقع أن تستمر المحادثات حتى نهاية مارس الجاري، عندما يتخذ الطرفان قرارًا نهائيًا بشأن الشراكة المحتملة".