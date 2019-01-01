ميلان يفقد الأمل في ضم إبراهيموفيتش

صدمة لميلان بخصوص ضم زلاتان إبراهيموفيتش

نقلت مصادر صحفية إيطالية أن العرض الذي قدمته إدارة ميلان للنجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش قد تم رفضه من قبل اللاعب.

وكانت التقارير الصحفية الصادرة من إيطاليا قد رجحت خلال الأيام الماضية اقتراب إبراهيموفيتش من التعاقد مع ميلان على سبيل الإعارة.

ولكن في تطورات مفاجئة، بدا أن الأمور تقترب من حائط سد خاصة بعدما رفض النجم السويدي البالغ من العمر 38 عامًا العرض الذي قدمه ميلان.

وبعدما كان الروسونيري هو الأوفر حظًا للتوقيع مع مهاجم لوس أنجلوس جالاكسي، باتت هناك أولويات أخرى بالنسبة للاعب بسبب العرض المادي الهزيل.

ويقول جيانلوكا دي مارزيو الصحفي الإيطالي الموثوق إن ميلان اعتمد بشكل أكبر على الرابط العاطفي بين اللاعب والنادي وحاول تقديم عرض مادي أقل من البقية، ولكنه تفاجأ أن ذلك قوبل بالرفض من قبل زلاتان.

وحسب ما تم ذكره في الأيام الماضية فإن ميلان كان يريد أن يحصل على خدمات إبراهيموفيتش لمدة 18 شهرًا عن طريق إعارة لـ 6 أشهر مع إمكانية أن تمتد لعام آخر.

وعلى المستوى المادي، حاولت إدارة ميلان إغراء النجم السويدي براتب يتراوح بين 2 و2 ونصف مليون يورو سنويًا، أي أنه كان سيحصل على حوالي 3 ملايين يورو ونصف خلال الـ 18 شهرًا.

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يذكر أن هناك عدد من الأندية داخل وخارج إيطاليا تهتم في الفترة الأخيرة بخدمات أسطورة كرة القدم السويدية والذي أبدى رغبته في العودة إلى أوروبا من جديد بعد عامين قضاهما في الولايات المتحدة الأمريكية.