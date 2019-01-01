ميلان يعلن إصابة كالدارا بقطع في الرباط الصليبي

كالدارا نجم ميلان الحالي ويوفنتوس السابق يتعرض لإصابة قوية ستبعده عن الملاعب 6 أشهر تمامًا كما حدث مع كونتي العام الماضي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أعلن نادي ميلان الإيطالي رسميًا إصابة مدافعه الشاب ماتيا كالدارا بقطع في الرباط الصليبي لركبته اليمنى.

وكان كالدارا قد انضم إلى ميلان خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من الغريم يوفنتوس.

ولم يشارك كالدارا مع الروسونيري بشكل كبير خلال موسمه الأول نظرًا للجاهزية التي تمتع بها موساكيو ورومانيولي.

وفي الوقت الذي بدأ فيه كالدارا يحصل على فرصته في المشاركة بصفة أساسية، تعرض لقطع في الرباط الصليبي.

وسيحتاج كالدارا إلى 6 أشهر من أجل التعافي والعودة إلى الملاعب مرة أخرى، مما سيؤثر عليه كثيرًا.

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يذكر أن مدافع ميلان الآخر أندريا كونتي كان قد أصيب الإصابة ذاتها خلال الموسم الماضي مما أبعده عن الملاعب أيضًا لفترة طويلة.