ميلان يعلن إصابة دوناروما وأربعة آخرين بكورونا

كورونا يواصل الضرب في إيطاليا

أعلن ميلان عن إصابة حارسه جيانلويجي دوناروما، وينس بيتر هاوجي، وثلاثة أفراد بالفريق بفيروس كورونا، وذلك قبل ساعات من لقاء الفريق أمام روما لحساب الجولة الخامسة من الدوري.

ميلان يغيب عنه بالفعل ماتيو جابيا لنفس السبب، وسبق وتعافى الثنائي ليو دوارتي وزلاتان إبراهيموفيتش من الإصابة بالفيروس الوبائي.

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ونشر ميلان عبر موقعه بياناً أوضح فيه إصابة اللاعبين والثلاثي الآخر، وأنهم مباشرة خضعوا للعزل وإبلاغ السلطات بحالتهم الصحية، وذلك بعد أن أتت نتائج التحاليل الخاصة بهم إيجابية.

وخضع الفريق بأكمله اليوم لفحص جديد ولم تظهر أي حالات إيجابية أخرى، وذلك قبل ساعات من مباراة الفريق في "سان سيرو" أمام ذئاب العاصمة.

وأكدت التقارير أن مباراة الليلة ستقام بشكل طبيعي ولن تتأثر بالحالات الإيجابية المكتشفة في صفوف الروسونيري قبل ساعات فقط من موعدها.

فيروس كورونا أصاب عديد وعديد اللاعبين والإداريين بعالم كرة القدم منذ انطلاق الموسم الحالي، وعودة الحالات الإيجابية في التزايد مع بداية ما يعرف بالموجة الثانية.

ويتصدر ميلان حالياً ترتيب الدوري الإيطالي بالعلامة الكاملة بعد الأربع جولات الأولى، ونتيجة اليوم لن تكون مؤثرة في صدارته بعد تعثر أقرب الملاحقين ساسوولو وأتالانتا.