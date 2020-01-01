جدول ترتيب الدوري الإيطالي 2020-2021

تعرف على جدول ترتيب الدوري الإيطالي 2020-21 بعد انطلاق الجولة الأولى

انطلقت النسخة 119 من الدوري الإيطالي يوم السبت 19 سبتمبر 2020، ومن المقرر أن يستمر حتى 23 مايو 2021.

فاز يوفنتوس بالنسخة السابقة من السيري آ ، وهي التاسعة على التوالي والسادسة والثلاثين في تاريخه، وشهد الفريق تغيراتٍ كثيرة في سوق انتقالات الصيف الماضي، كانت أبرزها التعاقد مع أندريا بيرلو بدلاً من ماوريتسيو ساري الذي رحل بعد فشله في الحصول على دوري أبطال أوروبا .

من المتوقع أن يشهد الموسم الحالي من الدوري الإيطالي منافسةً شرسة على اللقب كما كان الموسم السابق، فقد دعم الإنتر صفوفه بقوة منذ الموسم الماضي ووصول أندريا كونتي الذي أعاد يوفنتوس للحياة من جديد بلقب الكالتشيو 2011-12، كذلك بدأ ميلان في العودة بعد الكورونا.

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ترتيب هدافي الدوري الإيطالي 2021

ترتيب الدوري الإيطالي 2021

فاز فيورنتينا على تورينو 1-0 في المباراة الأولى في الدوري الإيطالي هذا الموسم، وتعادل روما مع هيلاس فيرونا 0-0، وانتصر نابولي 2-0 على بارما.

فاز يوفنتوس على سامبدوريا 3-0، وأخيرًا انتصر ميلان على بولونيا 2-0.

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 جنوى 1 1 0 0 4 1 +3 3 2 يوفنتوس 1 1 0 0 3 0 +3 3 3 ميلان 1 1 0 0 2 0 +2 3 4 نابولي 1 1 0 0 2 0 +2 3 5 فيورنتينا 1 1 0 0 1 0 +1 3 6 كالياري 1 0 1 0 1 1 0 1 7 ساسوولو 1 0 1 0 1 1 0 1 8 هيلاس فيرونا 1 0 1 0 0 0 0 1 9 روما 1 0 1 0 0 0 0 1 10 أتالانتا 0 0 0 0 0 0 0 0 11 بينيفينتو 0 0 0 0 0 0 0 0 12 إنتر 0 0 0 0 0 0 0 0 13 لاتسيو 0 0 0 0 0 0 0 0 14 سبيزيا 0 0 0 0 0 0 0 0 15 أودينيزي 0 0 0 0 0 0 0 0 16 تورينو 1 0 0 1 0 1 -1 0 17 بولونيا 1 0 0 1 0 2 -2 0 18 بارما 1 0 0 1 0 2 -2 0 19 كروتوني 1 0 0 1 1 4 -3 0 20 سامبدوريا 1 0 0 1 0 3 -3 0

جدول مباريات الدوري الإيطالي - الجولة الأولى