ميلان يُعاود فتح المفاوضات لضم ميلينكوفيتش سافيتش

هل تتم الصفقة التي تأجلت منذ الصيف؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أشار موقع كالتشيوميركاتو الإيطالي لفتح ميلان المفاوضات مع لاتسيو مجددًا لضم سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، بعدما حاول ضمه خلال سوق الانتقالات الصيفي الماضي.

وقال الموقع نقلًا عن موقع فيتشاخيس الإسباني أن ميلان يرغب بضم اللاعب الصربي مجددًا لدعم خط وسطه بعد سلسلة الإصابات التي طالته، خاصة نجميه لوكاس بيليا وجاكومو بونافينتورا، بجانب سعي الإدارة لرفع الجودة في الفريق.

هندرسون يُقيم حفل عيد الميلاد للعائلات الفقيرة في ليفربول

وقد حاول النادي اللومباردي ضم اللاعب المطلوب من باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد خلال سوق الانتقالات الصيفي مقابل مبلغ مالي قيل أنه وصل إلى 140 مليون يورو، لكن لاتسيو رفض ذلك العرض الهائل بسبب عدم وجود وقت لتعويض رحيل لاعب وسطه المهم.

الموقع الإسباني أكد أن ميلان لا ينوي دفع مثل هذا المبلغ الكبير حاليًا، إذ انخفضت قيمة اللاعب في سوق الانتقالات بعد تراجع مستواه بشكل ملحوظ هذا الموسم، وتحدثت عدة تقارير إيطالية سابقة عن نية النادي تقديم عرض بقيمة 70 مليون يورو.