هندرسون يُقيم حفل عيد الميلاد للعائلات الفقيرة في ليفربول

لفتة إنسانية رائعة من نجم الريدز

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

استغل جوردان هندرسون أعياد الميلاد ليُدخل السعادة على عدد من العائلات الفقيرة في ليفربول.

وكشفت سيدة تُدعى إيلي فيليبس وتعمل في تنظيم الحفلات عن قيام نجم وسط الريدز عن تنظيم حفل أعياد الميلاد للعائلات الفقيرة في ليفربول، وقد تحمل هندرسون كافة تكاليف الحفل من استئجار للقاعة وطعام وأشياء أخرى.

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وكشفت السيدة الإنجليزية عبر صفحتها الخاصة على فيس بوك توزيع هندرسون لهدايا ثمينة على الأطفال الحاضرين، منها جهاز أي باد، وأنه لم يكتف بذلك بل أقنع زميله آدم لالانا بالتواجد معه في الحفل، وقد وصفت الثنائي بأنهما من أكثر الناس تواضعًا وسخاءً.

وظهر فيما بعد فيديو يؤكد الأمر وقد ظهر به اللاعبين يرقصان بسعادة بالغة وسط الناس، علمًا أن الدولي الإنجليزي تعرض لانتقادات من بعض جماهير الريدز لأدائه دون المطلوب في البريميرليج.