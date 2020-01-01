ميلان يضع شرطين للتخلي عن بيونتيك في يناير

توتنهام أكثر المهتمين بخدماته..

لا تمانع إدارة ميلان أن تتخلص من مهاجمها كريشتوف بيونتيك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، ولكنها تشترط أمرين في سبيل حدوث ذلك.

ومن المتوقع أن يتراجع دور بيونتيك بعد وصول زلاتان إبراهيموفيتش إلى السان سيرو مؤخرًا، حيث بات الأخير هو الخيار الأول لستيفانو بيولي في مركز المهاجم الصريح.

توتنهام هو أبرز المهتمين بالحصول على الدولي البولندي بعد الإصابة التي ستُبعد نجمه الأول، هاري كين، عن الملاعب حتى أبريل المقبل مع عدم توافر مهاجم بديل له.

وبحسب ما جاء في تقارير الصحافة الإيطالية، فإن الشرط الأول للتخلص من بيونتيك هو أن يتم بيعه بصورة نهائية، فإدارة الروسونيري لا تُريد إعارته حتى في حال وجود بند شراء إلزامي في الصيف.

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أما الثاني فهو أن يدفع النادي الراغب في الظفر بخدمات بيونتيك مبلغ 30 مليون يورو، وهي القيمة القريبة من تلك التي انضم بها اللاعب إلى ميلان العام الماضي من جنوى.

الشرطان قد يُعيقا انضمام بيونتيك إلى توتنهام تحديدًا، فأغلب التقارير الواردة من الصحف البريطانية تحدثت عن رغبة السبيرز في الحصول عليه على سبيل الإعارة بصورة مبدئية.

يذكر أن صاحب الـ24 عامًا قد سجّل في أول ستة أشهر له في الميلان 9 أهداف، لكن مستواه تراجع كثيرًا هذا الموسم ليسجل 4 أهداف فقط وتظهر أزمة هجومية واضحة في كتيبة ستيفانو بيولي.