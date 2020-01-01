إنتر يحدد قيمة صفقة كريستيان إريكسن

إنتر يحدد قيمة صفقة اللاعب المنتظر انضمامه لصفوف النادي من توتنهام كريستيان إريكسن.

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن وصول المفاوضات بين إنتر واللاعب كريستيان إريكسن لمراحل متقدمة للغاية من أجل انضمامه للنيراتزوري.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" والتي أكدت أن النادي مستعد لعرض 10 مليون يورو على توتنهام هوتسبير لإتمام الصفقة في أسرع وقت.

وينتهي تعاقد إيركسن الحالي في صفوف توتنهام بنهاية الموسم الجاري مما يعني أنه سيرحل بشكل مجاني بحلول الصيف المقبل لو لم يرحل في يناير.

ويأمل نادي إنتر في حسم الصفقة مقابل 10 مليون يورو بدلًا من 20 مليون كما تحدثت التقارير في الساعات الماضية، بينما ذكرت "توتو سبورت" أن الرقم النهائي للصفقة سيكون 15 مليون.

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واتفق إريكسن مع إنتر على الحصول على قيمة سبعة ونصف مليون يورو في الموسم الواحد رفقة النيراتزوري بعقد يمتد حتى عام 2024.

ويفضل إريكسن أن يرحل عن صفوف توتنهام في الشتاء الجاري على رحيله في الصيف المقبل نظرًا لرغبته في إنهاء علاقته بالفريق اللندني سريعًا.

جدير بالذكر أن إريكسن كان قد شارك في 25 مباراة رفقة توتنهام هذا الموسم في كل البطولات بواقع 1455 دقيقة وسجل ثلاثة أهداف وصنع مثلهم.