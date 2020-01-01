ميلان يسعى لضم نجم آخر من ريال مدريد

هل تحدث الصفقة؟

أوردت تقارير صحفية إيطالية رغبة إدارة ميلان في دعم خط دفاعها بضم لاعب جديد خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وإن كانت الأولوية لا تزال لضم متوسط ميدان.

إدارة الروسونيري تمكنت من التعاقد مع براهيم دياز بنظام الإعارة من ريال مدريد، كما أصبحت قاب قوسين أو أدنى من ضم ساندرو تونالي.

الخطوة القادمة على الأرجح ستكون التعاقد مع باكايوكو، إلا أن خيار التعاقد مع قلب دفاع لا يزال يداعب ذهن باولو مالديني.

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تقارير من سكاي سبورتس كشفت أن ناتشو فيرنانديز، لاعب ريال مدريد، هو الخيار الأول المطروح حاليًا في مركز قلب الدفاع، وإن كانت الأولوية حاليًا هي باكايوكو.

بعض الوسطاء قاموا بعرض الدولي الإسباني على إدارة ميلان، وقد أوضحت الإدارة أنه ليس الأولوية، لكن ثمة توقعات بأن يجتمع الطرفان في الأيام المقبلة للتناقش حول الصفقة.

الجدير بالذكر أن ناتشو يُشارك كبديل بصورة مستمرة مع زين الدين زيدان، كما يوفر لفريقه فرصة الاعتماد عليه كقلب دفاع وكذلك ظهير أيمن.

كما تجدر الإشارة إلى أن ناتشو الذي يبلغ من العمر 30 عامًا شارك إجمالًا هذا الموسم في 10 مباريات بمختلف المسابقات وسجل هدفين.