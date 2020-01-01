رونالدو يتعرض للإصابة مع البرتغال

النجم البرتغالي خرج من التدريبات الجماعية لمنتخب بلاده

يواجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، خطر الغياب عن مباراة منتخب بلاده أمام كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية بسبب الإصابة.

البرتغال تستعد للعودة للنشاط الدولي مرة أخرى، بعد التوقف لفترة طويلة بسبب فيروس كورونا الذي أثر على كرة القدم بشكل عام منذ شهر مارس الماضي.

صحيفة "as" الإسبانية، أكدت إمكانية غياب مهاجم يوفنتوس عن مواجهة كرواتيا، وذلك بسبب الإصابة التي لحقت به في تدريبات الفريق.

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وأوضحت أن اللاعب يعاني من إصابة في إصبع القدم اليمنى، ومن المقرر قيامه بالمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات القليلة القادمة.

ومن جانبه يحرص رونالدو على متابعة العلاج بالمضادات الحيوية، مع التواجد في صالة الألعاب الرياضية بعيداً عن التدريبات الجماعية، طمحاً في التعافي قريباً.

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يذكر أن البرتغال تلعب ضد كرواتيا يوم السبت القادم، قبل ملاقاة السويد في 8 سبتمبر، بوجود احتمالية كبيرة لعدم ظهور رونالدو.